Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliches Überholmanöver - Unfallverursacher flüchtet

Weimar / Weimarer Land (ots)

Auf der B7 zwischen der Schwanseestraße in Weimar in Richtung Nohra kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße B7 aus Richtung Schwanseestraße kommend in Richtung Nohra. Kurz vor dem Überflieger setzte der Fahrer zu einem Überholvorgang an, obwohl sich die Fahrbahnführung in diesem Bereich von zwei auf eine Fahrspur verengt und eine durchgezogene Linie das Überholen untersagt. Trotz der unübersichtlichen Verkehrssituation setzte der Fahrer das Manöver fort. Kurz vor der Abzweigung zur Erfurter Straße in Richtung Weimar scherte er wieder nach rechts ein und kollidierte dabei zunächst mit dem linken Vorderrad und anschließend mit der linken Seite des neben ihm fahrenden Lkws. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei Weimar zu melden (03643 882-0, PI.Weimar@polizei.thueringen.de).

