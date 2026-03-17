POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Wohnungseinbruch
Ludwigsburg (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (16.03.2026) zwischen 13:00 Uhr und 22:45 Uhr Zugang zu einem Wohngebäude im Uferweg in Herrenberg-Gültstein. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.
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