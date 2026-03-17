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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim/Bönnigheim: Unbekannte stehlen Elektroschrott und Arbeitsgeräte

Ludwigsburg (ots)

Sowohl in Walheim als auch in Bönnigheim trieben noch unbekannte Täter zwischen Freitag (13.03.2026), 13.30 Uhr und Montag (16.03.2026), 07:30 Uhr ihr Unwesen.

In Walheim brachen noch Unbekannte in die Räumlichkeiten des Bauhofes im Töpferweg ein und entwendeten zahlreiche Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

In Bönnigheim hatten es Einbrecher auf Elektroschrott abgesehen. Auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Margarete-Steiff-Straße brachen die Unbekannten mehrere Container auf und stahlen darin enthaltenen Schrott im Wert von insgesamt rund 3.000 Euro. Unter der Tel. 07143 891106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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