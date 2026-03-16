Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Silberberg: Gartenhaus in Vollbrand

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand am Montag (16.03.2026) gegen 04:00 Uhr beim Brand einer Gartenhütte in der Wasserbachstraße in Leonberg-Silberberg. Nachdem ein Zeuge das Feuer entdeckt und gemeldet hatte, rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus. Die Gartenhütte stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Brandursache war mutmaßlich ein technischer Defekt.

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