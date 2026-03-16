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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8
Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf der Bundesautobahn 8 kam es am Donnerstag (12.03.2026) gegen 16:00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahndreieck Leonberg in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einer Unfallflucht. Eine 40-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den linken Fahrstreifen der vierspurigen Autobahn. Ein bislang Unbekannter, der mutmaßlich eine silberne Limousine lenkte, wollte sie rechts überholen, blinkte währenddessen nach links und drängte sie mit seinem Pkw weiter nach links in Richtung der Leitplanke. Aufgrund eines LKW musste der Unbekannte letztendlich abbremsen und verblieb zunächst einmal auf dem zweiten Fahrstreifen von links. Wenig später befand sich die Mercedes-Lenkerin kurz vor dem Autobahndreieck Leonberg auf dem rechten Fahrstreifen, der hier zweispurig verlaufenden Durchgangsfahrbahn. Der unbekannte Pkw-Lenker überholte die 40-Jährige daraufhin erneut von rechts über den Seitenstreifen, schnitt diese und drängte sie ab. Aufgrund dessen bremste sie stark ab, doch es kam trotzdem zum Kontakt mit dem Pkw des Unbekannten. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderlichen Feststellungen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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