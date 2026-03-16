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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Kirchenkreuz abgehängt und in Mülltonne geworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein etwa 1 x 1,5 Meter großes Kirchenkreuz nahmen noch unbekannte Täter am Freitag (13.03.2026) zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr von der Fassade eines Kirchengebäudes in der Friedrichstraße in Pleidelsheim. Ein Mann fand das Kreuz in einer Mülltonne etwa 200 Meter von der Kirche entfernt und verständigte die Polizei. Diese konnte das Kreuz unversehrt wieder an seiner ursprünglichen Stelle anbringen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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