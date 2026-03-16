Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: möglicherweise Reizstoff in Schulgebäude ausgetreten - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Derzeit (Montag, 16.03.2026) befinden sich Feuerwehr, Rettungsdient und Polizei an einer Schule im Herdweg in Böblingen im Einsatz, nachdem gegen 09.45 Uhr mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden und Hustenreiz klagten. Diese werden vom Rettungsdienst untersucht. Das Schulgebäude wurde geräumt. Bislang konnte die Ursache noch nicht ermittelt werden. Die Feuerwehr führt Überprüfungen im Schulgebäude durch. Es wird darum gebeten, die Einsatzkräfte vor Ort nicht zu behindern. Der Herdweg ist aufgrund des Einsatzes teilweise gesperrt.

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