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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen 16:15 Uhr ereignete sich am Donnerstag (12.03.2026) im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße und der Frankfurter Straße in Tamm ein Unfall, dessen genauer Hergang noch unklar ist. Ein 39-jähriger LKW-Lenker befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Tamm kommend geradeaus in Richtung Heinkelstraße. Zeitgleich befuhr eine 28-jährige Fiat-Lenkerin die Ludwigsburger Straße (Landstraße 1133) und wollte nach rechts in Richtung Heinkelstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach derzeitigem Stand ist zu vermuten, dass eine der Personen am Steuer der Fahrzeuge das für sie geltende Rotlicht der Ampel missachtet hat. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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