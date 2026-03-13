POL-LB: Gärtringen: Felgen aus Tiefgarage gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Mittwoch (11.03.2026) 19.00 Uhr und Donnerstag (12.03.2026) 19.00 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang in eine Tiefgarage in der Grabenstraße in Gärtringen. Anschließend stahlen sie vier originale Mercedesfelgen in noch unbekanntem Wert und machten sich damit aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.
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