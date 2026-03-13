POL-LB: Gärtringen: Felgen aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (12.03.2026) zwischen 19:20 Uhr und 21:05 Uhr in ein Wohnhaus im Bruhweg in Gerlingen ein. Die Unbekannten hebelten die Terassentür auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Hier durchwühlten sie die Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld mit einem Wert von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

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