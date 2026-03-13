Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim-Hohenstein: Dachstuhlbrand in der Kirchwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) gegen 17:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Kirchwiesenstraße in Bönnigheim-Hohenstein aus, nachdem ein Feuer im Obergeschoss eines Hauses gemeldet worden war. Der Brand wurde mutmaßlich durch einen technischen Defekt einer Mehrfachsteckdose ausgelöst. Durch die Brand- und Rauchentwicklung ist das Obergeschoss nicht bewohnbar, das Erdgeschuss wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 bis 30.000 Euro.

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