Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Schachtdeckel herausgehoben - Radfahrer stürzt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12.03.2026) meldete gegen 05.15 Uhr ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer, dass er beim Befahren der Zimmerstraße auf Höhe der Einmündung der Wurmbergstraße in Sindelfingen über ein Hindernis gefahren sei und der Unterboden seines PKW beschädigt wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Hindernis um einen Schachteldeckel handelte, der aus der Fahrbahn herausgehoben und auf der Straße abgelegt worden war. Kurz bevor die Polizei vor Ort eintraf, fuhr ein 59 Jahre alter Radfahrer die Zimmerstraße entlang und übersah den auf der Fahrbahn liegenden Schachtdeckel ebenfalls, worauf er dagegen stieß und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können und bittet diese sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell