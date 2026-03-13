PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Zeugen nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (12.03.2026) in Rutesheim ereignete. Zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Rangieren einen vor einer Bankfiliale in der Flachter Straße geparkten Ford. Der Unbekannte hinterließ einen Zettel mit einem Hinweis und einer Telefonnummer, fuhr aber anschließend davon. Über die hinterlassenen Daten konnte der Unbekannte bislang nicht ermittelt werden, da diese scheinbar nicht stimmen oder es sich um einen Schreibfehler handelt. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

