Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Diebstahl aus Getränkefachmarkt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) gegen 02:00 Uhr entwendeten zunächst unbekannte Täter 18 Kisten Leergut von dem Gelände eines Getränkefachmarkts in der Stuttgarter Straße in Sindelfingen-Maichingen. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten zwei Tatverdächtige feststellen, welche mehrere Kisten Leergut mit sich trugen. Einer der Tatverdächtigen konnte flüchten. Der andere Tatverdächtige, ein 19-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen. Gegen 05:15 Uhr stellte sich der zweite Tatverdächtige, ein 20-Jähriger, selbstständig beim Polizeirevier Sindelfingen. Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das von den beiden Tatverdächtigen zuvor entwendete Diebesgut mit einem Wert von etwa 99 Euro wurde im Anschluss von Polizeikräften zurückgebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell