Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Seniorenpaar aus Herrenberg wurde am Mittwoch (11.03.2026) Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 11:00 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Herrenberg bei den Senioren im Carl-Orff-Weg und gab vor, einen Stromzähler im Keller überprüfen zu müssen. Der 87-jährige Geschädigte ging daraufhin mit dem Unbekannten in den Keller. Nach etwa fünf Minuten klingelte ein weiterer angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Herrenberg und begab sich in das erste Obergeschoss des Wohnhauses, was von dem Seniorenpaar zunächst unbemerkt blieb. Nachdem die beiden unbekannten Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellten die Senioren fest, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Der erste Unbekannte soll braune Haare gehabt und eine dunkle Übergangsjacke, blaue Jeans und weiße Sneaker getragen haben. Der zweite unbekannte Mann soll kurze dunkle Haare, eine Brille und einen Bart gehabt haben. Außerdem habe er eine Jacke, eine Jeans und weiße Schuhe getragen. Die beiden Unbekannten sollen etwa 1,80 cm groß, schlank und etwa 40 Jahre alt gewesen sein.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

