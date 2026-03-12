POL-LB: Sindelfingen: Wohnungseinbruchdiebstahl im Wohngebiet Spitzholz

Ludwigsburg (ots) - Eine noch unbekannte Täterin bestahl am Dienstagabend (10.03.2026) eine 71 Jahre alte Frau aus Ludwigsburg. Die 71-Jährige traf etwa gegen 17.30 Uhr auf ihrem Heimweg auf die ihr unbekannte Frau, die sie in ein Gespräch verwickelte und sie bis nachhause in die Schorndorfer Straße begleitete. Dort bat die Täterin darum, kurz die Toilette in der ...

mehr