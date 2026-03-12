POL-LB: Sindelfingen: Wohnungseinbruchdiebstahl im Wohngebiet Spitzholz
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (11.03.2026) zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Spitzholzstraße in Sindelfingen. Die Unbekannten durchwühlten die komplette Wohnung und entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
