Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte erschleicht sich Vertrauen und bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Täterin bestahl am Dienstagabend (10.03.2026) eine 71 Jahre alte Frau aus Ludwigsburg. Die 71-Jährige traf etwa gegen 17.30 Uhr auf ihrem Heimweg auf die ihr unbekannte Frau, die sie in ein Gespräch verwickelte und sie bis nachhause in die Schorndorfer Straße begleitete. Dort bat die Täterin darum, kurz die Toilette in der Wohnung der 71-Jährigen benutzen zu dürfen. Dies wurde ihr gewährt. Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung der Seniorin verlassen hatte, bemerkte diese, dass Schmuck und Bargeld im Wert von mehrere Tausend Euro fehlten. Die Wertgegenstände hatten sich in einer roten Box in einem Schrank befunden. Mutmaßlich hat die unbekannte Frau die gesamte Box entwendet, als sie vorgab zur Toilette zu müssen. Die Täterin soll etwa 40 Jahre alt, schlank und rund 155 cm groß sein. Sie hat blondes Haar und trug eine Mütze sowie einen braunen Mantel. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

