Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwochabend (11.03.2026), gegen 21.00 Uhr zum Bahnhof in Ludwigsburg aus, nachdem eine Zeugin eine Schlägerei gemeldet hatte. Vor Ort gaben sich ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 30 Jahre alter Mann den Einsatzkräften gegenüber zu erkennen. Mutmaßlich gerieten die beiden aufgrund eines vorausgegangenen Sachverhalts erneut aneinander, wobei sich die Angaben hierzu unterschieden. Beide Tatverdächtige wiesen leichte Verletzungen auf. Sie wurden zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht, um dort die weiteren Maßnahmen durchzuführen. Da der 30-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp über einem Promille ergab. Beide Verdächtigen wurden anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

