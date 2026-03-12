PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81: 58-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg befand sich am Mittwoch (11.03.2026), gegen 16.40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim.

Im stockenden Verkehr fiel ihr ein Motorradlenker auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit den Seitenstreifen befuhr, und nahm die Verfolgung mit eingeschalteten Sondersignalen auf. In einem darauffolgenden zweispurigen Baustellenbereich schlängelte sich der KTM-Lenker zwischen den stehenden Fahrzeugen durch. An der Anschlussstelle Pleidelsheim fuhr der 58-Jährige von der Autobahn ab, um anschließend in Fahrtrichtung Stuttgart wieder aufzufahren. Dort beschleunigte er sein Motorrad sehr stark. Erst, als auch in dieser Richtung der Verkehr vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd stockten, konnte der KTM-Lenker schließlich einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennes gegen den Mann und bittet Zeugen sowie etwaige Geschädigte, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

