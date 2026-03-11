Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Diebstahl aus Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (09.03.2026) 22:00 Uhr und Dienstag (10.03.2026) 06:10 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt in eine Schule in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg. Der Unbekannte brach zwei Schränke im Lehrerzimmer der Schule auf, entwendete daraus aber nichts. An den beiden Schranktüren entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Aus einem Nebenraum des Lehrerzimmers wurden rund 50 Euro Bargeld entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

