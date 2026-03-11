PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 84-Jähriger bei Unfall in Weinberg tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 84 Jahre alter Mann am Montag (09.03.2026) in Ludwigsburg, als er in Ludwigsburg mit einem Traktor verunglückte.

Der Senior befand sich in einem Weinberg oberhalb der Heimengasse und führte dort Arbeiten durch. Als er mit einem Traktor den sehr steilen Hang hinunterfuhr, geriet er mutmaßlich ins Rutschen. Als der 84-Jährige nach links einlenkte, kippte der Traktor auf die rechte Seite und begrub den Fahrer unter sich. Der Senior machte durch Hupen Passanten auf sich aufmerksam, die den Notruf wählten.

Die Feuerwehr konnte den Mann befreien und er wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er noch am selben Abend infolge der schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

