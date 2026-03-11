Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: versuchter Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte zwischen Freitag (06.03.2026) 15:00 Uhr und Dienstag (10.03.2026) 07:00 Uhr in einen Kindergarten in der Lehenstraße in Steinheim an der Murr einzudringen. Der Unbekannte versuchte mit massiver Gewalt den Holzrahmen eines Fensters aufzuhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro bis 4.000 Euro. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich zwischen Freitag (06.03.2026) 19.00 Uhr und Sonntag (08.03.2026) 13.00 Uhr in einem Kindergarten in Murr (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6232495). Ob die beiden Fälle in Zusammenhang stehen, ist noch Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

