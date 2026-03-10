PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließen noch unbekannte Täter vergangenes Wochenende in Murr. Zwischen Freitag (06.03.2026), 19.00 Uhr und Sonntag (08.03.2026), 13.00 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster eines Kindergartens im Lindenweg auf und gelangten so in das Gebäude. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter dort gleich mehrere Türen auf, mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten die Einbrecher bislang unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Steinheim an der Murr zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 22:05

    POL-LB: B14 Nufringen: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

    Ludwigsburg (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 14 auf Höhe Nufringen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer befuhr die B14 von der Autobahn kommend in Richtung Herrenberg. Hierbei kam er bisher aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Seat eines 45-Jährigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:39

    POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger bei Schlägerei am Bahnhof verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Ein 24-Jähriger wurde am Sonntagabend (08.03.2026) gegen 22:20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg angegriffen und verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll eine vierköpfige Personengruppe auf den 24-Jährigen zugekommen sein und unvermittelt auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Ferner soll Pfefferspray gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren