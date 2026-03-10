Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließen noch unbekannte Täter vergangenes Wochenende in Murr. Zwischen Freitag (06.03.2026), 19.00 Uhr und Sonntag (08.03.2026), 13.00 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster eines Kindergartens im Lindenweg auf und gelangten so in das Gebäude. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter dort gleich mehrere Türen auf, mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten die Einbrecher bislang unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Steinheim an der Murr zu melden.

