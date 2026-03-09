Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14 Nufringen: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 14 auf Höhe Nufringen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer befuhr die B14 von der Autobahn kommend in Richtung Herrenberg. Hierbei kam er bisher aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Seat eines 45-Jährigen musste, um eine Kollision mit dem Mercedes zu vermeiden, auf den rechten Grünstreifen ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsleitpfosten. Hinter dem Seat fuhr eine 43-jährige Hyundai-Lenkerin. Sie kollidierte frontal mit dem Mercedes und überschlug sich infolge des Zusammenpralls. Der Hyundai kam auf der Fahrerseite im rechten Grünstreifen zum Liegen. Unbeteiligte Helfer richteten das Fahrzeug wieder auf. Der Mercedesfahrer sowie die Hyundai-Lenkerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Hyundai befand sich zudem ein siebenjähriges Mädchen, welches bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B14 in beiden Fahrtrichtungen für ca. zwei Stunden gesperrt.

