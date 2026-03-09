Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei ermittelt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen zwei Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg führte am Sonntagvormittag (08.03.2026) im Bereich der Bushaltestelle "Leonberg Frauenkreuz" entlang der Landesstraße 1188 Geschwindigkeitskontrollen durch und ermittelt nun gegen zwei Motorradfahrer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Die beiden 34 und 54 Jahre alten Männer fielen bereits durch die durch sie verursachte Geräuschkulisse auf, als sie sich der Kontrollörtlichkeit näherten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholten sie einen PKW. Die gemessenen Geschwindigkeiten beliefen sich auf weit über 100 km/h bei erlaubten 80 km/h. Der 34 Jahre alte Mann, der einen orangefarbenen Lederkombi und einen goldenen Helm trug und eine orangefarbenen KTM fuhr, konnte zügig durch einen Kontrollbeamten gestoppt und eine Kontrolle unterzogen werden. Währenddessen wendete der 54-Jährige, der einen schwarz-weißen Lederkombi mit roten Akzenten und einen schwarzen Helm, ebenfalls mit roten Akzenten trug und auf einer schwarz-weiße BMW saß, und fuhr in Richtung Warmbronn davon. Die verfolgende Streifenwagenbesatzung verlor den Motorradfahrer, aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit, zeitweise aus den Augen. Letztlich gelang es der Polizei auch den 54-Jährigen in Renningen zu kontrollieren. Die Führerscheine beider Tatverdächtiger wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Fahrer bereits vor der Kontrolle aufgefallen sind oder die durch ihre Fahrweise gefährdet oder gar geschädigt wurden. Darüber hinaus sucht die Polizei Personen, die während der Flucht des 54-Jährigen durch diesen gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

