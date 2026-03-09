PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei ermittelt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen zwei Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg führte am Sonntagvormittag (08.03.2026) im Bereich der Bushaltestelle "Leonberg Frauenkreuz" entlang der Landesstraße 1188 Geschwindigkeitskontrollen durch und ermittelt nun gegen zwei Motorradfahrer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Die beiden 34 und 54 Jahre alten Männer fielen bereits durch die durch sie verursachte Geräuschkulisse auf, als sie sich der Kontrollörtlichkeit näherten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholten sie einen PKW. Die gemessenen Geschwindigkeiten beliefen sich auf weit über 100 km/h bei erlaubten 80 km/h. Der 34 Jahre alte Mann, der einen orangefarbenen Lederkombi und einen goldenen Helm trug und eine orangefarbenen KTM fuhr, konnte zügig durch einen Kontrollbeamten gestoppt und eine Kontrolle unterzogen werden. Währenddessen wendete der 54-Jährige, der einen schwarz-weißen Lederkombi mit roten Akzenten und einen schwarzen Helm, ebenfalls mit roten Akzenten trug und auf einer schwarz-weiße BMW saß, und fuhr in Richtung Warmbronn davon. Die verfolgende Streifenwagenbesatzung verlor den Motorradfahrer, aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit, zeitweise aus den Augen. Letztlich gelang es der Polizei auch den 54-Jährigen in Renningen zu kontrollieren. Die Führerscheine beider Tatverdächtiger wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Fahrer bereits vor der Kontrolle aufgefallen sind oder die durch ihre Fahrweise gefährdet oder gar geschädigt wurden. Darüber hinaus sucht die Polizei Personen, die während der Flucht des 54-Jährigen durch diesen gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:39

    POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger bei Schlägerei am Bahnhof verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Ein 24-Jähriger wurde am Sonntagabend (08.03.2026) gegen 22:20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg angegriffen und verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll eine vierköpfige Personengruppe auf den 24-Jährigen zugekommen sein und unvermittelt auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Ferner soll Pfefferspray gegen den ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:34

    POL-LB: Kornwestheim: 27-Jähriger randaliert in der Albstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein vermutlich alkoholisierter und unter Drogen stehender 27-Jähriger randalierte am Sonntag (08.03.2026) gegen 15.25 Uhr in der Albstraße in Kornwestheim. Der Mann begab sich in einen Vorgarten und warf dort abgestellten Sperrmüll umher, worauf Zeugen die Polizei alarmierten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Tatverdächtige bereits das Weite gesucht. Durch das Umherwerfen hatte ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:58

    POL-LB: Hemmingen: Zeugen zu Vorfall in der Blohnstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmorgen (08.03.2026) gegen 08:00 Uhr in der Blohnstraße in Hemmingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 74-jähriger Radfahrer war auf der Blohnstraße in Richtung Hirschstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Täter zu Fuß zunächst entgegenkam. Dieser soll lauthals geschrien und daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren