Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Zeugen zu Vorfall in der Blohnstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmorgen (08.03.2026) gegen 08:00 Uhr in der Blohnstraße in Hemmingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 74-jähriger Radfahrer war auf der Blohnstraße in Richtung Hirschstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Täter zu Fuß zunächst entgegenkam. Dieser soll lauthals geschrien und daraufhin zielgerichtet auf den Radfahrer zu gerannt sein. Anschließend soll er den Radfahrer unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und im weiteren Verlauf diesen von seinem Gefährt gestoßen haben. Anschließend soll er auf den am Boden liegenden Fahrradfahrer mehrfach eingetreten haben. Durch den Angriff erlitt der 74-Jährige leichte Verletzungen. Nachdem das Opfer um Hilfe schrie, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Angreifer soll etwa 25 Jahre alt und rund 170 cm groß gewesen sein. Er soll eine muskulöse Figur gehabt haben und trug eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu dem Vorfall und bittet diese sich zu melden.

