Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher PayPal-Mitarbeiter erbeutet Geld

Ludwigshafen (ots)

Unter dem Vorwand eines angeblichen Hakerangriffs auf ihr PayPal-Konto erbeuteten Betrüger am Donnerstagmorgen (26.02.2026) über 650 Euro von einer 33-Jährigen. Sie brachten die Frau dazu, mehrere Apps zu installieren und Ausweisdokumente in diese hochzuladen. Später stellte die Frau Abbuchungen auf ihrem Konto fest, die sie nicht selbst getätigt hatte.

Betrüger agieren geschickt und ändern ihr Vorgehen ständig. Um Sie noch besser vor Betrugsversuchen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können. Weitere Präventionstipps finden Sie auch im Internet unter https://s.rlp.de/93 oder www.polizei-beratung.de.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen

- Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110

kontaktiert.

- Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der

Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die Nummer selbst.

- Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum,

Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus.

- Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen

abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.

- Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen

löschen.

- Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder

per Onlinewache zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell