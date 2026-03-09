Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in der Friedrichstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schmuck, Bargeld und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro stahlen noch unbekannte Täter, als sie am Samstag (07.03.2026) zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr in ein Haus in der Friedrichstraße im Ludwigsburger Osten einbrachen. Die Täter hebelten mutmaßlich im Erdgeschoss eine Wohnungstüre auf, um ins Innere der Wohnung im Mehrparteienhaus zu gelangen. Dort durchsuchten sie anschließend einen Wohnraum und fanden einen Tresor vor. Diesen entwendeten sie samt Inhalt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten LB-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell