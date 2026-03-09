Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 27-Jähriger randaliert in der Albstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein vermutlich alkoholisierter und unter Drogen stehender 27-Jähriger randalierte am Sonntag (08.03.2026) gegen 15.25 Uhr in der Albstraße in Kornwestheim. Der Mann begab sich in einen Vorgarten und warf dort abgestellten Sperrmüll umher, worauf Zeugen die Polizei alarmierten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Tatverdächtige bereits das Weite gesucht. Durch das Umherwerfen hatte der 27-Jährige jedoch einen geparkten Toyota beschädigt und einen Sachschaden von rund 500 Euro hinterlassen. Anhand von Zeugenangaben konnte der Tatverdächtige in einem Nachbarhaus lokalisiert werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Im Anschluss an die polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde der Mann, dessen Atemalkoholtest ein Ergebis von etwa 1,6 Promille erbrachte, in die Obhut eines Verwandten übergeben. Kurze Zeit später wurde die Polizei erneut in die Albstraße gerufen und traf gegen 17.45 Uhr den Tatverdächtigen nochmal in Begleitung des Verwandten im Bereich des Vorgartens an. Sein Begleiter erklärte, der 27-Jährige habe versucht, den Sperrmüll wieder aufzuräumen, war aber aufgrund seiner Verfassung nicht in der Lage dazu gewesen.

