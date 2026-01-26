DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: 20. Landesdelegiertentag der DPolG Niedersachsen - Patrick Seegers mit starkem Ergebnis im Amt bestätigt

Hannover (ots)

Auf dem 20. Landesdelegiertentag der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Niedersachsen wurde der bisherige Landesvorsitzende Patrick Seegers eindrucksvoll im Amt bestätigt. Mit einem Ergebnis von über 95 Prozent der Stimmen sprachen die Delegierten Seegers erneut ihr Vertrauen aus. Der neue Landesvorstand setzt sich zusammen aus Patrick Seegers als Landesvorsitzendem sowie Lars Hitzemann und Dominik Stecher (beide Hannover), Jaqueline Emmermann (Göttingen) und Christian-Tobias Gerlach (Lüneburg). Gemeinsam wird das Team in den kommenden vier Jahren die gewerkschaftliche Arbeit in Niedersachsen gestalten und weiterentwickeln. Rund 170 Delegierte aus allen Teilen Niedersachsens berieten auf dem Landesdelegiertentag zahlreiche Anträge und stellten damit die Weichen für die zukünftige Ausrichtung der DPolG Niedersachsen. Die Arbeitstagung zeichnete sich durch eine konstruktive Atmosphäre und nachhaltige Ergebnisse aus. Inhaltlich lag der Schwerpunkt der Antragsberatung auf den Arbeitsbedingungen und aktuellen Herausforderungen innerhalb der Polizei, insbesondere zu Themen wie Arbeitszeit, Belastung sowie den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Diskussionen verdeutlichten den hohen Handlungsbedarf in diesen Bereichen und den gemeinsamen Willen, für bessere Strukturen und Entlastungen einzustehen. Zur Abendveranstaltung wird die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens erwartet, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Grußwort begrüßen wird. In seiner Dankesrede betonte der wiedergewählte Landesvorsitzende die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit: "Eine Wiederwahl ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Anerkennung für die geleistete Arbeit der letzten Jahre. Meine Wahl ist für mich Auftrag und Ansporn zugleich, die DPolG Niedersachsen auch in den nächsten Jahren strukturell und inhaltlich weiterzuentwickeln und dabei den Teamgedanken in den Vordergrund zu stellen." Patrick Seegers bedankte sich zudem herzlich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Dirk Hallmann und Dennis Maschmeier für ihr langjähriges Engagement und ihren Beitrag zur erfolgreichen Gewerkschaftsarbeit der vergangenen Jahre. Der Landesdelegiertentag zeigte einmal mehr: Die DPolG Niedersachsen steht geschlossen und zukunftsorientiert für die Interessen der Polizeibeschäftigten im Land ein. Am morgigen Tag findet im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung eine Podiumsdiskussion unter dem Motto "Generation(en) Polizei - Vertrauen, Verantwortung, Vision" statt. An der Diskussion werden unter anderem der Hannoversche Oberbürgermeister Belit Onay, Karoline Czychon (CDU) sowie Gerhard Weitkunat (Soziologe und Bundespolizist) teilnehmen. Die Veranstaltung soll Impulse für den Dialog zwischen Polizei, Politik und Gesellschaft setzen und Perspektiven für die Zukunft der Polizeiarbeit aufzeigen.

