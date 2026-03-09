PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger bei Schlägerei am Bahnhof verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-Jähriger wurde am Sonntagabend (08.03.2026) gegen 22:20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg angegriffen und verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll eine vierköpfige Personengruppe auf den 24-Jährigen zugekommen sein und unvermittelt auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Ferner soll Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt und er zudem mit einem Messer bedroht worden sein. Anschließend sollen die Angreifer in eine Regionalbahn in Richtung Heilbronn gestiegen und weggefahren sein.

Der 24-Jährige wurde bei den Angriffen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem der Tatverdächtigen könnte es sich um einen 25-Jährigen Bekannten des Opfers gehandelt haben, das Motiv liegt mutmaßlich im persönlichen Umfeld der beteiligten Personen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

