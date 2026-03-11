Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (09.03.2026) zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Goethestraße Ecke Großmühlestraße in Großingersheim geparkten VW. Die unbekannte Person, die vermutlich in einem gelben Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

