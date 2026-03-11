Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Briefkasten durch brennenden Gegenstand beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person steckte mutmaßlich am Montag (09.03.2026) einen etwa 20 Zentimeter langen, brennenden Gegenstand in einen Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Schönaich. Dadurch wurde ein Brief in dem Briefkasten angekokelt und der Briefkasten selbst beschädigt. Der Sachverhalt wurde gegen 15:00 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet, das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig erloschen. Weitere Briefkästen oder das Gebäude selbst waren nicht betroffen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

