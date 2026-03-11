Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: 75-Jährige fährt gegen Verkaufswagen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, weil sie beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselte, verlor eine 75-Jährige am Dienstagmorgen (10.03.2026) gegen 08:50 Uhr in der Mozartstraße in Waldenbuch die Kontrolle über ihren VW Touran. Die Seniorin überfuhr auf einem Parkplatz zwischen der Mozartstraße und dem Pestalozziweg zunächst einen hohen Begrenzungsstein und eine Grünfläche. Anschließend prallte sie mit ihren VW gegen einen Verkaufswagen der Marke Fiat. Durch die Kollision wurde der Verkaufswagen um circa 40 Zentimeter versetzt. Ein 32-jähriger Verkäufer, der sich zum Unfallzeitpunkt in dem Wagen befand, sowie ein vor dem Wagen stehender 68-jähriger Fußgänger, wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die 75-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro (Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, boeblingen.prev@polizei.bwl.de).

