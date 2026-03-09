Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (09.03.2026) kam es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Pipinstraße gegen 00:15 Uhr zu einem Raubgeschehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 60-jährige Frau durch einen unbekannten Täter beim Verschließen der Terrassentür überrascht und unmittelbar körperlich angegangen. Gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten dursuchte der Täter anschließend die Wohnung der Geschädigten nach potentiellem Diebesgut. Die beiden Männer erbeuteten nach aktuellem Sachstand eine Tasche. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die 60-jährige Bewohnerin, die im Anschluss der ersten Sachverhaltsaufnahme mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde, kann einen der Täter wie folgt beschreiben:

dunkler Pullover, dunkle Cap mit weißem Emblem

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 13. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell