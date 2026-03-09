PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (09.03.2026) kam es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Pipinstraße gegen 00:15 Uhr zu einem Raubgeschehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 60-jährige Frau durch einen unbekannten Täter beim Verschließen der Terrassentür überrascht und unmittelbar körperlich angegangen. Gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten dursuchte der Täter anschließend die Wohnung der Geschädigten nach potentiellem Diebesgut. Die beiden Männer erbeuteten nach aktuellem Sachstand eine Tasche. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die 60-jährige Bewohnerin, die im Anschluss der ersten Sachverhaltsaufnahme mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde, kann einen der Täter wie folgt beschreiben:

dunkler Pullover, dunkle Cap mit weißem Emblem

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 13. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 17:16

    POL-BN: Swisttal: 57-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Korrekturmeldung)

    Swisttal (ots) - Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall erlitt ein 57-Jähriger am Samstagmorgen (07.03.2026) auf der B 56 in Swisttal schwere Verletzungen. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Zur Unfallzeit gegen 11:25 Uhr befuhr der 57-jährige Autofahrer die B 56 aus Buschhoven kommend in Fahrtrichtung Miel. Auf Höhe der Kreuzung "Vier Bänke" ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 14:55

    POL-BN: Meckenheim: 43-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Meckenheim (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen (07.03.2026) gegen 10:45 Uhr auf der Bonner Straße in Meckenheim. Zur Unfallzeit befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Meckenheimer Allee/Bonner Straße in Fahrtrichtung Rheinbach. Kurz vor der Kreuzung Gudenauer Allee/Bonner Straße beabsichtigte sie, nach links in eine Zufahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren