POL-BN: Dreitägiger Pedelec-Kurs der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren im Oktober ausgebucht
Bonn (ots)
Der mit Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6230109) beworbene Pedelec-Kurs der Bonner Polizei im Oktober ist ausgebucht. Weitere Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Weitere Kurse später im Jahr sind in Planung. Nähere Informationen dazu folgen. Anmeldungen hierfür werden noch nicht entgegengenommen.
