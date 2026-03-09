PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Dreitägiger Pedelec-Kurs der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren im Oktober ausgebucht

Bonn (ots)

Der mit Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6230109) beworbene Pedelec-Kurs der Bonner Polizei im Oktober ist ausgebucht. Weitere Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Weitere Kurse später im Jahr sind in Planung. Nähere Informationen dazu folgen. Anmeldungen hierfür werden noch nicht entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 17:16

    POL-BN: Swisttal: 57-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Korrekturmeldung)

    Swisttal (ots) - Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall erlitt ein 57-Jähriger am Samstagmorgen (07.03.2026) auf der B 56 in Swisttal schwere Verletzungen. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Zur Unfallzeit gegen 11:25 Uhr befuhr der 57-jährige Autofahrer die B 56 aus Buschhoven kommend in Fahrtrichtung Miel. Auf Höhe der Kreuzung "Vier Bänke" ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 14:55

    POL-BN: Meckenheim: 43-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Meckenheim (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen (07.03.2026) gegen 10:45 Uhr auf der Bonner Straße in Meckenheim. Zur Unfallzeit befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Meckenheimer Allee/Bonner Straße in Fahrtrichtung Rheinbach. Kurz vor der Kreuzung Gudenauer Allee/Bonner Straße beabsichtigte sie, nach links in eine Zufahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren