Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 43-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Meckenheim (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen (07.03.2026) gegen 10:45 Uhr auf der Bonner Straße in Meckenheim. Zur Unfallzeit befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Meckenheimer Allee/Bonner Straße in Fahrtrichtung Rheinbach. Kurz vor der Kreuzung Gudenauer Allee/Bonner Straße beabsichtigte sie, nach links in eine Zufahrt abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers, der die Bonner Straße in Fahrtrichtung Bonn befuhr. Es kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 43-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik. Auch die 68-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell