Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: 57-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Korrekturmeldung)

Swisttal (ots)

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall erlitt ein 57-Jähriger am Samstagmorgen (07.03.2026) auf der B 56 in Swisttal schwere Verletzungen. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 11:25 Uhr befuhr der 57-jährige Autofahrer die B 56 aus Buschhoven kommend in Fahrtrichtung Miel. Auf Höhe der Kreuzung "Vier Bänke" beabsichtigte er, nach links in Richtung Morenhoven abzubiegen. Dabei kam es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 63-Jährigen, der die B 56 aus Miel kommend in Fahrtrichtung Buschhoven befuhr. Der 57-Jährige wurde dabei schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 63-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 50-Jährige in eine Klinik. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell