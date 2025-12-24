Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brand im Gebäude - keine Verletzten an Heiligabend

Menden (ots)

Die Feuerwehr Menden wurde am Heiligabend um 14:21 Uhr mit den Löschzügen Wache und Mitte zu einem gemeldeten Brand im Gebäude alarmiert. Laut erster Meldung sollte ein Kachelofen brennen, zudem sei die betroffene Wohnung bereits verraucht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: In der Wohnung herrschte eine deutliche Verrauchung, ausgelöst durch brennendes Material im Inneren des Kachelofens. Die Feuerwehr räumte den Ofen vollständig aus und brachte das Brandgut ins Freie, wo es kontrolliert abgelöscht wurde. Parallel dazu wurde die Wohnung mit technischen Lüftern entraucht, um die Rauchgaskonzentration zu reduzieren und die Räume wieder begehbar zu machen. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung an die Bewohner übergeben werden. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet, insgesamt waren etwa 40 Kräfte der Feuerwehr Menden vor Ort.

