Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (09.03.2026) gegen 14:00 Uhr soll es zu einer Unfallflucht an einer Bushaltestelle in der Grabenstraße in Vaihingen an der Enz gekommen sein. Ein bislang unbekannter Lenker eines Linienbusses soll einer 42-jährigen Geschädigten mehrere Finger eingeklemmt haben, indem er die automatischen Türen von dem Bus schloss, als diese ausstieg. Danach soll der unbekannte Busfahrer weitergefahren und mit dem Heck des Busses gegen die am Fahrbahnrand stehende 42-Jährige gestoßen sein. Ob die Geschädigte dabei Verletzungen erlitt, ist bislang unbekannt.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Vaihigen an der Enz Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

