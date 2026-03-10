PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Diebstahl aus Hydraulikbagger

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag (05.03.2026), 12:00 Uhr und Montag (09.03.2026), 08:30 Uhr Diesel, ein GPS-Gerät und ein weiteres technisches Gerät aus zwei Hydraulikbaggern, welche auf einer Baustelle auf der Landesstraße 1129 (L1129) zwischen Freiberg am Neckar-Beihingen und Ludwigsburg-Hoheneck abgestellt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

