Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 59-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann aus Weissach erhielt am Montagabend (09.03.2026) einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer den Mann dazu, eine TAN für das Online-Banking zu übermitteln. Dies sei erforderlich, da man auffällige Abbuchungen auf dem Konto des59-Jährigen festgestellt habe und diese nun stoppen wolle. Was der 59-Jährige erst später bemerkte: Er autorisierte damit unwissentlich eine Überweisung von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell