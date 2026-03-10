Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (06.03.2026), 15:00 Uhr und Montag (09.03.2026), 7:00 Uhr gelangten noch unbekannte Täter widerrechtlich in das Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Hoftalstraße in Großbottwar. Im Gebäudeinneren hebelten die Unbekannten eine Bürotür auf, durchsuchten Schränke und Schubladen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher dabei mehrere Hundert Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 800 Euro.

Der Polizeiposten Großbottwar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell