Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Reizstoff an Schule versprüht - Polizei- und Rettungsdiensteinsatz läuft

Ludwigsburg (ots)

Derzeit (Dienstag, 10.03.2026) befinden sich der Rettungsdienst sowie die Polizei an einer Schule in der Lindestraße in Leonberg im Einsatz, nachdem gegen 14.00 Uhr gemeldet wurde, dass vermutlich ein Reizstoff im Schulgebäude versprüht worden sei. Das Schulgebäude wurde geräumt. Momentan wird von etwa 25 verletzten Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ausgegangen. Eine Betreuung der betroffenen Personen ist gewährleistet. Es wird darum gebeten, die Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort nicht zu behindern. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

