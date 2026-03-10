Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Diebstahl aus Renault

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (06.03.2026), 17:00 Uhr und Montag (09.03.2026), 06:05 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Elektrogeräte aus einem Renault, welcher auf einem Parkplatz in der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar abgestellt war. Vermutlich gelangen die Unbekannten mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs über die Hecktüre in den Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter der Tel. 07148 1625-0 oder das Polizeirevier Marbach per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell