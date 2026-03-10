POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Wilhelm-Leibl-Straße
Ludwigsburg (ots)
Am Montag (09.03.2026) zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Wilhelm-Leibl-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellten VW. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
