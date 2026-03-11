PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts nach Auseinandersetzungen im Stadtgebiet Ludwigsburg eingeleitet

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (Samstag, 07.03.2026 / Sonntag, 08.03.2026) gab es im Stadtgebiet Ludwigsburg im Bahnhofsbereich eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen, bei der ein 18-Jähriger verletzt worden war. Bereits knapp zwei Stunden zuvor war von Zeugen ein Streit zwischen unbekannten Personengruppen im Bahnhofsbereich gemeldet worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6231141).

Der 18-Jährige wurde im Zuge der Auseinandersetzung offenbar durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt und in einem Krankenhaus operiert, ist zwischenzeitlich aber wieder außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat aufgrund des Sachverhalts ein Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen Unbekannt eingeleitet.

Zur Fahndung nach den unbekannten Tatverdächtigen sowie zur Durchführung der Spurensicherung war die Myliusstraße zwischen der Schillerstraße und dem Bahnhof am Sonntag (08.03.2026) zwischen 00:30 Uhr und 03:40 Uhr für den Verkehr gesperrt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich unter anderem Hinweise auf mehrere Knallgeräusche, mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

Auf den noch am Sonntag veröffentlichten Zeugenaufruf gingen bislang leider keine Hinweise aus der Bevölkerung ein. Dennoch geht die Polizei davon aus, dass beispielsweise Anwohner der Myliusstraße oder auch Fahrgäste von Bussen, Bahnen oder Taxis am Bahnhof auf die Auseinandersetzungen aufmerksam geworden sein könnten. Die Kriminalpolizei bittet darum, sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

