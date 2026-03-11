Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 13-Jähriger von Unbekannten verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Sonntag (08.03.2026) gegen 14.00 Uhr hinter einem Sportplatz in der Jahnstraße in Weil der Stadt zu einer Körperverletzung eines 13 Jahre alten Jungen kam, sucht die Polizei noch Zeugen. Zuvor soll es nahe eines Einkaufsmarkts in der Hermann-Schnaufer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 13-Jährigen und einem noch unbekannten Jungen gekommen sein, der in Begleitung von vier weiteren etwa Gleichaltrigen gewesen sei. Im Zuge dieses Streits habe der 13-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Reizstoff, vermutlich einem Tierabwehrspray, besprüht. Im Bereich des Sportplatzes trafen die Beteiligten erneut aufeinander und der unbekannte Tatverdächtige habe auf den 13-Jährigen eingeschlagen, der hierdurch zu Boden ging. Da er vor Schmerzen schrie, flüchtete der unbekannte Junge, der eine graue Jogginghose trug und als kleiner und korpulent beschrieben wurde, und die vier Begleiter. Alle seien zwischen zwölf und 15 Jahren alt gewesen. Der verletzte 13-Jährge musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Hermann-Schnaufer-Straße oder am Sportplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Weil der Stadt zu melden.

