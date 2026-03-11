PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: mit über zwei Promille an Unfall beteiligt

Ludwigsburg (ots)

Für einen 54 Jahre alten Mann endete die Fahrt mit seinem BMW in Maichingen am Dienstagnachmittag (10.03.2026) mit der Beschlagnahme seines Führerscheins. Der 54-Jährige wollte gegen 17.15 Uhr von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Ulmenstraße abbiegen. Vermutlich da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, war er nicht in der Lage den PKW sicher zu führen und fuhr bei Abbiegen einen zu weiten Bogen. In der Folge stieß er gegen den Mercedes eines 62-Jährigen, der von der Ulmenstraße in die Stuttgarter Straße abbiegen wollte. Während der Unfallaufnahmen bemerkten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem 54-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, worauf sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

