Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Dienstag (10.03.2026) gegen 16:45 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen, da sich zwei Personen in der Güntterstraße in Marbach am Neckar geschlagen und gedroht haben sollen und dann in Richtung Bahnhof gerannt seien, rückte das Polizeirevier Marbach am Neckar aus. Außerdem soll eine Person am Busbahnhof Passanten angegriffen haben. Als die Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Der 33-Jährige leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte und wurde in Gewahrsam genommen. Ein 40-jähriger Geschädigter meldete der Polizei im Nachgang, dass er mutmaßlich von dem 33-Jährigen am Bahnhof mit einem Knüppel geschlagen wurde. Da sich der 33-Jährige vermutlich einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und auch Personen, die von dem 33-Jährigen angegriffen wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

