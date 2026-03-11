PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81
Böblingen: Unbekannter Fahrzeuglenker verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker war am Dienstag (10.03.2026) gegen 19:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (A 81) auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen in einen Verkehrsunfall verwickelt und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und touchierte beim Ausscheren nach links den VW eines 44-Jährigen, der die linke Spur befuhr. Dadurch wurde der VW-Lenker nach links in eine Schutzleitplanke abgedrängt und kollidierte mit dieser. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang unbekannt. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen größeren weißen Pkw gehandelt haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 13:59

    POL-LB: Steinheim an der Murr: versuchter Einbruch in Kindergarten

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte zwischen Freitag (06.03.2026) 15:00 Uhr und Dienstag (10.03.2026) 07:00 Uhr in einen Kindergarten in der Lehenstraße in Steinheim an der Murr einzudringen. Der Unbekannte versuchte mit massiver Gewalt den Holzrahmen eines Fensters aufzuhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:54

    POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem am Dienstag (10.03.2026) gegen 16:45 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen, da sich zwei Personen in der Güntterstraße in Marbach am Neckar geschlagen und gedroht haben sollen und dann in Richtung Bahnhof gerannt seien, rückte das Polizeirevier Marbach am Neckar aus. Außerdem soll eine Person am Busbahnhof Passanten angegriffen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:31

    POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (09.03.2026) zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Goethestraße Ecke Großmühlestraße in Großingersheim geparkten VW. Die unbekannte Person, die vermutlich in einem gelben Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren