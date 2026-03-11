Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Böblingen: Unbekannter Fahrzeuglenker verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker war am Dienstag (10.03.2026) gegen 19:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (A 81) auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen in einen Verkehrsunfall verwickelt und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und touchierte beim Ausscheren nach links den VW eines 44-Jährigen, der die linke Spur befuhr. Dadurch wurde der VW-Lenker nach links in eine Schutzleitplanke abgedrängt und kollidierte mit dieser. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang unbekannt. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen größeren weißen Pkw gehandelt haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um Hinweise.

